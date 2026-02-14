Gjatë një vizite në Kavajë, prefekti i Tiranës Shkëlqim Hajdari zhvilloi një ndalesë me respekt dhe përulësi pranë varrit të Hafiz Ali Korça, një prej figurave më të shquara të kombit shqiptar.
I njohur si dijetar, atdhetar dhe figurë e ndritur e besimit dhe arsimit shqiptar, Hafiz Ali Korça mbetet simbol i përkushtimit ndaj fesë, gjuhës dhe çështjes kombëtare. Kontributi dhe sakrificat e tij për Shqipërinë vijojnë të jenë burim frymëzimi për brezat.
”Gjatë vizitës sime në Kavajë, nuk mund të mos ndalesha me respekt e përulësi tek varri i personalitetit të madh të kombit, Hafiz Ali Korça. Një dijetar i shquar, atdhetar dhe figurë e ndritur e besimit dhe e arsimit shqiptar, ai mbetet simbol i përkushtimit ndaj fesë, gjuhës dhe kombit. Së bashku bëmë një dua pranë varrit, duke kujtuar veprën dhe sakrificat e tij për Shqipërinë. Kujtesa për njerëz të tillë,është detyrim moral dhe frymëzim për brezat që vijnë”,-shkruan prefekti.
Shkëlqim Hajdari njihet si pasionant për historinë dhe kulturën shqiptare, njeri që punon me shpirt për ta mbajtur ndezur zjarrin e patriotizmit.
Leave a Reply