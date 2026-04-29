Analisti Preç Zogaj ka lëshuar kritika të ashpra ndaj procesit zgjedhor që po zhvillohet në Partinë Demokratike.
Gjatë analizës së tij në emisionin “Trialog” në RTSH, Zogaj vuri në dukje shkeljet e vetë rregullave që udhëheqësia e PD-së kishte hartuar më parë. Ai theksoi se mbajtja e zgjedhjeve fasadë vë në pikëpyetje çdo akuzë që vetë opozita ngre ndaj qeverisë “Rama”.
“Këto zgjedhje janë kompromentuar që në ngjizje, që kur kryetari në mënyrë flagrante shkeli nenin që e ka shkruar vetë, që kryetari i PD jep dorëheqje kur humb zgjedhjet. Më mirë të mos i kishin bërë fare, por e bëjnë formalisht për statutin. Është një zgjedhje e një grupimi politik që nuk ka ambicie reale për të sfiduar qeverinë dhe për të fituar zgjedhjet, por thjesht për të ruajtur pozicionin si lider i opozitës,” përfundoi Zogaj.
