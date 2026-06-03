Në emisionin “Trialog”, analisti Preç Zogaj ka komentuar zhvillimet e fundit lidhur me investimet në Zvërnec.
Sipas tij, çështja kryesore qëndron te sqarimi i së vërtetës mbi statusin e pronës, pasi sikurse ai thotë, “konflikti lidhet drejtpërdrejt me këtë çështje”.
“Themelore për mua dhe për publikun është sqarimi i së vërtetës për statusin e pronës. Konflikti lidhet me këtë. Gjithçka që po ndodh tani, me protesta dhe tensione, lidhet me ngjarjen fillestare, ku disa persona pretendojnë se prona është zaptuar. Sqarimi nga SPAK i jep fund çdo pikëpyetjeje dhe kjo është thelbësore. Kjo është një punë e madhe”, tha Zogaj.
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