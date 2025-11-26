Në emisionin “Trialog” të moderuar nga Alba Alishani në RTSH 1 HD, u trajtua propozimi për t’i rekomanduar Këshillit të Lartë të Prokurorisë (KLP) emërimin e Joni Ketës si drejtues i Byrosë Kombëtare të Hetimit (BKH), një nga institucionet kyçe të drejtësisë shqiptare.
Analisti Prec Zogaj e cilësoi këtë zhvillim si një moment të rëndësishëm për sistemin e drejtësisë, duke theksuar se mënyra se si është ndërtuar ligji e bën praktikisht të zgjedhurin e SPAK kreun e ri të BKH-së.
“Mënyra se si është ndërtuar ligji, praktikisht i zgjedhuri i SPAK është kryetar i ri i këtij institucioni,” u shpreh Zogaj.
Ai vuri në dukje se gjatë gjithë kësaj kohe, SPAK ka eklipsuar disi BKH-në, duke e lënë më pak të pranishme në debatin publik.
“Ndoshta nuk kanë arritur të prodhojnë një lajm sikurse themi shpesh në gazetari, por dua të them që BKH-ja është shumë e rëndësishme sepse ata janë hetuesit në terren,” tha Zogaj, duke nënvizuar rolin thelbësor të këtij institucioni.
Sipas tij, ky është një moment i shënuar për BKH-në, pasi me drejtuesin e ri pritet të fitojë peshën e duhur dhe të vendoset në lartësinë e vet, krahas SPAK-ut.
“Shpresojmë që me drejtuesin e ri dhe me rëndësinë që merr ky institucion, do të kemi një tjetër institucion me lartësinë e vet, sikurse ka vepruar deri tani SPAK,” shtoi ai.
Duke folur për kandidatin Joni Keta, Zogaj theksoi se ai ka kaluar një proces të gjatë dhe rigoroz verifikimi.
“Ka kaluar test fizik, test psikologjik, test profesional, testin e makinës së inteligjencës (poligrafin), kontrollin e figurës, kontrollin e pasurisë,” deklaroi analisti, duke e cilësuar këtë si një garanci të fortë për integritetin e drejtuesit të ardhshëm të BKH-së.
Leave a Reply