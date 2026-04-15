Analisti Preç Zogaj ka lëshuar kritika ndaj stilit politik të Sali Berishës dhe mungesës së ballafaqimit brenda Partisë Demokratike. Gjatë emisionit “Trialog” në RTSH, përballë moderatores Alba Alishani, Zogaj komentoi tensionet e fundit në kampin demokrat, duke e cilësuar mënyrën e artikulimit të akuzave si një “sport të vjetër” që ka dëmtuar vërtetësinë në politikë.
Debati u nxit nga pretendimet e fundit të Berishës ndaj deputetit Ervin Salianji—i pranishëm në panel—për lidhje të supozuara me njerëz të afërt të kryeministrit Edi Rama. Zogaj u shpreh skeptik ndaj këtyre deklaratave, duke vënë në dukje një model të përsëritur përgjatë tri dekadave.
“Duke njohur mënyrën se si funksionon Berisha, i cili bën akuza ndaj kujtdo që i del kundër, nuk i marr fare për bazë. Ai sajon, zmadhon akuza ndaj kundërshtarëve të vet,” deklaroi Zogaj.
Sipas analistit, pretendimet e liderit historik të PD-së se mendimi ndryshe respektohet brenda partisë janë thjesht “përralla”, ndërsa shtoi se përsëritja e akuzave pa prova ka sjellë një efekt lodhjeje në opinionin publik.
Nevoja për ballafaqim institucional
Zogaj nënvizoi se problemi kryesor i Partisë Demokratike sot është shmangia nga ballafaqimi real mes palëve. Ai argumentoi se në një strukturë politike të shëndetshme, akuzat nuk duhet të mbeten në nivelin e retorikës televizive, por duhet të diskutohen në forumet e partisë.
“Ka 30 vjet që bën akuza sa edhe unë vetë jam i velur. E ka relativizuar të vërtetën aq shumë sa e ka bërë të pabesueshme. Akuzat, kur bëhet fjalë brenda partisë politike, duhet patjetër të ketë ballafaqime,” përfundoi ai.
Analisti e mbylli argumentin e tij duke theksuar se “akuzat me destinacion fantazinë” po pengojnë Partinë Demokratike të funksionojë si një alternativë e besueshme, duke e kthyer debatin e brendshëm në një cikël akuzash të ndërsjella që nuk prodhojnë zgjidhje.
