Një debat i ashpër është zhvilluar mes dy aktoëve, Jul Deda dhe Egla Ceno, pasditen e sotme në shtëpinë e Big Brother Vip.

Debati mes tyre me akuza të ndërsjellta, është shoqëruar me përdorimin e epiteteve ofenduese ndaj njëri-tjetrit.

Pjesë nga debati:

Egla: Ti je një njeri negativ. Ti do t’i baltosësh të tjerët, do t’i nxjerrësh keq. Kaq. Kam qenë atë natë aty, Romeo, një djalë 28 vjeç, nuk mund të shohë me shikim kërcënues në një format televiziv, për me tepër që është artit. Ti do me nxjerr njerëzit në dritë të keqe. Ky është një fakt real. Unë ty nuk të marr dot seriozisht. Ti e the pas mesazhit nga publikut, e pe. E more si konfirmim atë që ndjej

Juli: Sigurisht, me publikun mburrem gjithë jetën. Ata e dinë. Po më thanë je i keq, jam i keq. Po thanë je i mirë, jam i mirë.

Egla; O skuth, mos ngatërro publikun në këtë mes

Juli: Pse skuth?

Egla: Se je duke u përpjekur të më nxjerrësh keq vazhdimit

Juli: Po ti çfarë po bën?

Egla: Po nuk e bën dot mo zemra ime, nuk e bën dot, sepse fshati që duket nuk do kallauz.

Juli: Pse me këtë që më thua, ti përpiqesh të më nxjerrësh mirë mua. Që je njeri i keq, që përçmon njerëzit

Egla: Po të jap fakte që asaj që po them

Juli: Jam modest, dhe këtë e kam treguar 20 vjet këtë. Ty që të ka hip vetja në qejf, do me tregu që je e mirë, por s’mund të lash m*tin me sh*rrë. Ik tani, denigron njerëzit përditë

Egla: Të ulësh njerëzit, t’i njollosësh, nuk të lartëson Jul Deda. Vazhdo ha gratis se aq di të bësh

Juli: Largohu

Egla: Merru me veten se nuk ke asgjë në këtë shtëpi që lidhet me ty

Juli: Me ty do merrem, dhe kjo je ti, denigruese, p*rdhace dhe të ka hip vetja në qejf. Tallesh me njerëzit që votojnë. Bën shefen këtu, të kanë respektuar dhe respektojua votën. Mos bëj pordhë me votat.

Egla: Ku është pordha me votën?

Juli: Largohu një metër

Egla: O vip, vazhdo ha gratis