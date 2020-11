“Pranverë në vjeshtë”, ja parashikimi në vazhdim deri të dielën

Pranverë në vjeshtë por temperatura pak më të freskëta se javën që lamë pas. Meteorologia Adiola Bani në një lidhje me ABC-ja e Mëngjesit nga MeteoAlb deklaroi se nga e hëna në të dielë do të kemi një mot me diell ndërkohë që temperaturat do të pësojnë rënie të lehta në vlerat maksimale dhe mesatare, veçanërisht në fundjavë. E njëjta situatë do të paraqitet edhe në Kosovë dhe Maqedoni.

“Do jetë shumë mirë. Presim një javë me diell të kthjellët nga e hëna në të dielë. Temperaturat e ajrit do pësojnë një rënie të lehtë dhe graduale. Gjatë fillimit të javës do ketë një rënie. Mesdita do të jetë rreth vlerës 22 gradë celcius ndërsa në fundjavë do të zbresin deri në 19 gradë.

Është mot i favorshëm por duhet të vishemi pak më trashë. Do kemi mot të kthjellët dhe temperatura disi më të freskëta. Edhe vendet e rajonit po përjetojnë një mini vjeshtë. Do kemi një mot me diell edhe në Kosovë dhe Maqedoni”, tha Adiola Bani.