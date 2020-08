Kreu i OSBE-së Edi Rama i drejtoi një thirrje direkte presidentit bjellorus Lukashenko që të pranojë ofertën për dialog për të zgjidhur krizën.

“Kryesia shqiptare do i qaset kësaj përpjekje pa axhendë të paracaktuar, u takon atyre të bien dakord si do të ecë përpara Bjellorusia. Kryesia do të ecë pa reshtur për të ndihmuar. Do të sigurohemi që të mbetet kështu gjatë gjithë kohës, pa imponuar asgjë. Së fundi, kryesia beson se cdo marrëveshje dhe garanci duhet respektuar nga i gjithë komuniteti, nëse biem dakord për dicka duhet ti përmbahemi. Organizata jonë mund ta bëjë këtë perspektivë, të angazhohem, të dëgjoj, kuptoj dhe mbështes në gjendje të bëj. Jam gati ta bëj të funksionojë. U bëj thirrje autoriteteve bjelloruse, ju lutem jepini një mundësi kësaj oferte, përfitoni nga ky moment, që Bjellorusia t’i largohet përballjes dhe të përpiqet për dialog dhe pajtim” tha ai.

Rama u shpreh përpara Këshillit Special se qëllimi i ofertës nuk është ndërmjetësimi në kuptimin e vjetër, por lehtësimi i dialogut dhe këshillimi pa tensione. Kreu i OSBE-së kërkoi që procesi i dialogut duhet të nisë sa më shpejt, pasi përshkallëzimi mund të rëndojë situatën në Minsk, pasi shenjat nuk janë të mira.

“Oferta që OSBE të bëhet lehtësuese, që ne të zhvillojmë këtë lloj, mjeti për funksionin e lehtësimit, për të luajtur një rol pozitiv, për lehtësimin e dialogut, për një proces, për këshillim, të qetë dhe pa tensione. Duhet të ketë dialog mes qeverisë dhe forcave të radhitura kundër saj dhe ne mund ta ndihmojmë këtë dialog. Sa më shpjet të nisë aq më mirë do të jetë, në Bjellorusi dhe në këtë organizatë, për të parandaluar përshkallëzimin. Duhet të ketë pajtim. Duhet të shikojmë përpara dhe jo pas”, tha Rama.

g.kosovari