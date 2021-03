Pranga inxhinierit shqiptar, që tentoi të trafikojë kokainë nga Buones Aires në Europë

Kriminelët e njohur ndërkombëtarë, që dërgojnë kokainë nga Argjentina në pjesën tjetër të kontinentit, kanë prirje të tregojnë ngjarje, të cilat nuk janë aspak të këndshme.

Gjatë viteve të fundit, burra të kombësive të tilla si Nigeria, emigrantë të përkushtuar për biznesin e batanijeve, të vendosur në dhoma të vogla, përfunduan në gjykatat penale ekonomike si kontrabandistë me shpejtësi të lartë për dërgimin e pakove në Correo Argentino. Drejtësia në vendin amerikano-latin, në shumicën e rasteve ndaj trafikantëve ka vepruar.

Ndërsa, historia e një shqiptari në Argjentinë është njësoj si nëpër filma. Një 38-vjeçar nga Elbasani, një qytet në Shqipërinë e Mesme, një inxhinier kompjuteri sipas tij, Arbëri ishte vendosur në Buenos Aires në fillim të dekadës së fundit në një apartament në Recoleta në Rrugën Cabello, disa blloqe larg Park Las Heras. Ai pozoi me gra të bukura në rrjetet e tij sociale dhe u shfaq në klubet e natës. Ai bënte një jetë, që dukej vërtetë misterioze.

Një çështje penale e datës 2013 e shënoi atë si të kërkuar në Regjistrin Kombëtar të Recidivizmit. Krimi: organizator i dyshuar dhe i pretenduar i një përpjekjeje për të kontrabanduar kokainë në Athinë dhe Romë, më shumë se 11 kilogramë të zbuluara midis majit dhe qershorit të atij viti në aeroportin e Ezeizës. Sot, historia e tij ka mbaruar. I burgosur në burgun Devoto pasi u kap, Arbëri u dënua më në fund në 26 shkurt, pasi pranoi fajin e tij dhe ra dakord për një gjykim të shkurtuar me prokurorin Marcelo Agüero Vera, pasi përfundoi si i akuzuar para Gjykatës Orale Ekonomike Penale me numër 1, e përbërë nga gjyqtari Francisco Fornari. Dënimi ishte katër vjet e dhjetë muaj.

Arbëri ishte i fundit nga banda ku bënte pjesë që u kap: tre bashkëpunëtorët e tij të tjerë, një grek dhe dy shqiptarë, të gjithë ishin dënuar tashmë nga Drejtësia Penale Ekonomike, pasi u gjetën me valixhen e tyre në dorë. Historia e shkencëtarit të kompjuterëve nga Shqipëria duket vërtetë e pabesueshme.

Rasti i parë kur Arbëri u mor me drogë daton nga 17 maji i vitit 2013, kur një grek u ndalua në Ezeiza ndërsa po përpiqej të udhëtonte për në Athinë me një ndalesë në Amsterdam: kishte 6 900 gram kokainë në valixhen e tij. PSA e gjeti lëndën narkotike gjatë një kontrolli rutinë në oborrin e bagazhit të Terminalit C të aeroportit. Valixhja u nda dhe u ekzaminua: Rrezet X zbuluan lëndë inorganike që gjendej në 46 rroba të rrobave të bardha që peshonin pak më shumë se normalja. Greku nuk ishte larg dhe u arrestua, emri i tij ishte shënuar nga autoritetet.

Më 22 qershor, pak më shumë se një muaj më vonë, një tjetër burrë me kombësi shqiptare u arrestua gjithashtu nga PSA në Ezeiza. Modaliteti ishte identik: 2800 gramë me rroba të bardha brenda një çante najloni në bagazhet e tij.

Arbër Likaj kishte bashkëpunuar me grekun dhe ishte “truri” i organizatës, që tentoi të trafikojë kokainë. Likaj dhe shtetasi nga Greqia ishin marrë vesh që të trafikonin lëndën narkotike. Pavarësisht lëvizjeve të befta të Arbër Likajt, ai në fund u kap dhe ishte porositësi i valixhes, që ishte plot me drogë.

( Balkanweb)