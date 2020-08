Trajneri i Tiranës Egbo nuk i trembet ekipit serb të Cervena Zvdezdës, pasi beson te djemtë e tij që mund të bëjnë mrekullinë duke qenë se fati vendoset vetëm në një ndeshje. Formacionin, thotë se do ta vendosë nesër.

“Do të japim maksimumin, do të marrim rezultatin që na takon në fushë. Varet nga ne, nëse futemi dhe japim maksimumin. Cdo gjë është e mundur. Ne gjithmonë do të japim 100% dhe do të besojmë deri në fund se cdo gjë mund të ndodhë. Kam besim te çunat. Për formacionin do të vendos nesër. Cdo ndeshje ka specifikën e vet, do të shikoj se kush do të jetë gati dhe kush jo nga lojtarët, pasi kanë shpenzuar shumë energji në ndeshjen e fundit.

Faktori fushë është edhe nuk është avantazh. Ekipi serb është me shumë vlerë, por duke qenë me një ndeshje gjithcka mund të ndodhë. Është ekip agresiv, që di të lozë futboll, me kualitete. Ne i dimë pikat e forta dhe të dobëta. Kundërshtari di të sulmojë me shumë opsione. Edhe pikat e dobëta ua dimë” tha ai. Por ai i trembet ai një ndërhyrje nga jashtë me dron si në Beograd me kombëtaren apo parulla? “Ne merremi me gjërat brenda fushe dhe jo jashtë. Ne fokusohemi te fusha” tha tekniku.

Për kapitenin Batha kjo nuk është luftë politike. “Nuk e shikoj si luftë politike, është thjeshtë një ndeshje futbolli, i vlerësojmë shumë si ekip, do të përpiqemi ta shikojmë ndeshjen, shpresojmë te një rezultat pozitiv edhe pse jemi inferiorë nga vlerësimet që janë bërë. Edhe nëse shkojmë te penalltitë është arritje për ne” tha ai. Ndeshja e vlefshme për Champions League do të luhet nesër në 20:00 në Air Albania.

/e.rr