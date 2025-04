Në kuadër të përgatitje për sezonin turistik, në Lezhë ka nisur procesi i dezinfektimit dhe është shtrirë në të gjitha vatrat ku është evidentuar prania e lartë e mushkonjave, me qëllim garantimin e higjienës dhe mbrojtjes së shëndetit publik.

Ky proces po zhvillohet nën mbikëqyrjen e Njësisë Vendore të Kujdesit Shëndetësor dhe përfshin trajtimin e të gjitha zonave të identifikuara si problematike.

Shëngjini mbetet një nga pikat më të ndjeshme për shkak të afërsisë me zonën lagunore dhe pranisë së ndërtimeve me bodrume të mbushura me ujë, që krijojnë kushte ideale për zhvillimin e larvave të mushkonjave.

Dezinfektimi në këtë zonë është veçanërisht i rëndësishëm për të siguruar një ambient të shëndetshëm për pushuesit dhe komunitetin vendas.