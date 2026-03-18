Alexey Likhachev, drejtor ekzekutiv i kompanisë ruse të energjisë bërthamore Rosatom, i cituar nga agjencia e lajmeve Tass, tha se “një sulm goditi zonën ngjitur me ndërtesën e shërbimit të meteorologjisë që ndodhet në vendin e termocentralit bërthamor të Bushehrit, pranë njësisë së energjisë operative. Nuk pati viktima midis personelit të Rosatom. Situata e rrezatimit në vend është normale”.
Sulme të tilla pranë termocentraleve bërthamore janë një rrezik shumë i madh për të gjithë rajonin, pasi rrezatimi bërthamor që mund të përhapet, mund të jetë shkatërrues për miliona jetë njerëzish.
