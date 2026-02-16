Analisti Arben Meçe u shpreh se akti i sotëm i kryeministrit Rama është procedural dhe vjen pas zhbllokimit të aksionit politik nga Gjykata Kushtetuese. Sipas tij, neni 242 për pezullimin ka qenë një dispozitë e harruar prej kohësh, ndërsa nuk ka asnjë ndërhyrje në procesin e hetimit, i cili vijon normalisht.
Meçe theksoi gjithashtu se në ndryshimet e Kodit janë përfshirë të gjitha institucionet.
“Akti i sotëm i kryeministrit Rama është procedural ligjor; vjen pasi Kushtetuesja e zhbllokoi aksionin politik dhe duhej t’i jepte një drejtim ligjor. Jemi në momentin e dhuruar nga GJK, ku jemi në reagim politik për t’i dhënë zgjidhje. Neni 242, për pikën e pezullimit, ishte një apendiks i harruar prej kohësh dhe nuk kishte një ekspert që ta komentonte. Rama bëri një përmbledhje të atyre që diskutuam; nuk ka ndërhyrje në procesin e hetimit, hetimi vazhdon.
Në ndryshimin e Kodit u përfshinë të gjitha institucionet”.
