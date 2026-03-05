Teherani po përballet me sulme të vazhdueshme ajrore që prej 28 shkurtit, pasi Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli kanë goditur objekte ushtarake dhe politike në Iran, në një përpjekje për të dobësuar regjimin islamik. Sulmet kanë shkaktuar viktima të shumta dhe kanë përkeqësuar ndjeshëm situatën e sigurisë në vend.
Sipas agjencisë Human Rights Activists News Agency (HRNA), me bazë në SHBA, më shumë se 1 mijë e 100 civilë iranianë kanë humbur jetën që nga fillimi i armiqësive.
Autoritetet iraniane thanë se mbi 160 persona, përfshirë edhe fëmijë, u vranë të shtunën kur një shkollë vajzash u godit në qytetin Minab. Nga ana tjetër, Shtëpia e Bardhë deklaroi se SHBA-të po hetojnë incidentin, duke theksuar se nuk synon objektiva civile.
Banorët e Teheranit raportojnë për shpërthime të vazhdueshme dhe frikë të madhe mes popullsisë. “Numri i shpërthimeve dhe shkatërrimet janë të pabesueshme”, tha për BBC Persian një banor i kryeqytetit, i identifikuar me emrin e ndryshuar Salar për arsye sigurie.
Ai tregoi se një sulm ajror i fundit bëri që e gjithë shtëpia e tij të dridhej, ndërsa banorët janë detyruar të lënë dritaret hapur për të shmangur thyerjen e xhamave nga vala e shpërthimeve.
Vala e parë e sulmeve rezultoi fatale për Udhëheqësin Suprem të Iranit, Ajatollah Ali Khamenei. Megjithatë, bombardimet kanë vazhduar edhe në ditët pasuese pa shenja zbutjeje.
Banorët thonë se shumica e njerëzve qëndrojnë brenda në shtëpi dhe dalin vetëm për furnizime, ndërsa prania e forcave të sigurisë në rrugë është shtuar ndjeshëm. “Ka postblloqe kudo. Ata kanë frikë edhe nga hija e tyre”, tha një student 25-vjeçar nga Teherani.
Situata ekonomike është përkeqësuar gjithashtu. Sipas banorëve, çmimet e produkteve bazë si vezët dhe patatet janë rritur ndjeshëm, ndërsa radhët për karburant dhe bukë janë shumë të gjata.
Në kryeqytet, shumë dyqane janë të mbyllura dhe disa bankomate nuk funksionojnë, megjithëse supermarketet dhe furrat e bukës vazhdojnë të qëndrojnë hapur. “Qyteti duket i zbrazët dhe njerëzit dalin nga shtëpia vetëm për arsye urgjente”, tha një banore e Teheranit për BBC.
Ndërkohë, autoritetet iraniane kanë shtuar kontrollet e sigurisë dhe kanë paralajmëruar qytetarët të mos dalin në protesta. Disa banorë thanë se kanë marrë mesazhe në telefon që i paralajmërojnë për pasoja të rënda nëse dalin në rrugë, duke i cilësuar protestuesit si “bashkëpunëtorë të Izraelit”.
Sulme janë raportuar edhe në qytete të tjera. Një banor i qytetit Zanjan, rreth 275 kilometra në veriperëndim të Teheranit, tha se qyteti u bombardua rëndë në ditët e para të konfliktit dhe se avionët luftarakë kalojnë vazhdimisht mbi zonë.
Ndërprerjet e internetit kanë vështirësuar gjithashtu komunikimin e qytetarëve me familjarët dhe miqtë, si dhe qasjen në informacione të pavarura. Shumë iranianë po përdorin rrjete private virtuale (VPN) për të hyrë në faqet e bllokuara nga qeveria.
Sipas banorëve, gjithnjë e më shumë njerëz po largohen nga Teherani për shkak të frikës nga sulmet e reja, edhe pse jo të gjithë kanë mundësi ta bëjnë këtë.
Pavarësisht situatës së rëndë, disa qytetarë shprehen se ende shpresojnë për një të ardhme më të mirë për vendin. “Nuk e di se çfarë do të ndodhë pas këtij operacioni, por të paktën ekziston ende një mundësi për jetën dhe për të nesërmen”, tha një banor për BBC Persian.
