Nga Brizida Gjikondi

Presidenti aktual i Shqipërisë, disa herë për arsye personale dhe jo presidenciale shpërdoron dhe poshtëron Institucionin e Referendumit. Duke e larguar nga kuptimi real që ka ky Institucion. Referendumi nuk është partiak, as luftë partiake. Referendumi nuk është larje hesapesh as zëvëndësim pushtetesh. Referendumi është shkurt dhe qartë një Institucion juridik i lashtë sa njerëzimi ku populli ushtron pushtetin e tij jo nëpërmjët klasës politike, Parlament, Deputetë etj., por shprehet me një votë direkte mbi propozime të vecanta, që kanë të bëjnë me qytetin, vendin, probleme sensitive etj, por kurrësesi me zgjedhjet rutinë parlamentare.

Kur u zgjodh President, zoti Meta u betua me dorën mbi Kushtetutë duke u shprehur tekstualisht kështu “Betohem se do t’i bindem Kushtetutës dhe ligjeve të vendit, do të respektoj të drejtat dhe liritë e shtetasve, do të mbroj pavarësinë e Republikës së Shqipërisë dhe do t’i shërbej interesit të përgjithshëm dhe përparimit të Popullit Shqiptar” por me vepra jo me fjalë, aktualisht Presidenti i Republikës po bën diametralisht të kundërtën e asaj që është betuar.

Ai ka zbritur në fushë me kostumin e presidentit për të fshehur nën atë mantel armët dhe intrigat e një kundërshtari partiak. Pavarësisht se Kushtetuta në nenin 86 e detyron të jetë simbol i unitetit kombëtar, ai ka arritur të jetë vetëm simbol i unitetit të interesave të tij meskine dhe vdektare. Ai përpiqet që në këto lojra makiaveliste të përfshijë fjalë elitare të demokracisë si kushtetuta dhe referendum, por të dyja ato i ka me një konotacion mashtrues dhe tërësisht pa lidhje me institucionet që këto dy terma përfaqësojnë.

Shqipëria prej 2003 nuk ka një ligj për Referendumet, edhe pse Kushtetuta ka kapitull më vete për këtë të drejtë të domosdoshme për popujt e përparuar dhe sovranë. Shqipëria demokratike në 30 vjet ka bërë vetëm dy referendume, ku i fundit daton në 1998. Pavarësisht se Referendumet historikisht shikohen me sy jo të mirë nga pushtetet pasi kurrësesi nuk do donin të ndanin ose të humbnin kontroll dhe pushtet, është jo normale kjo situatë në shtetin shqiptar që minimalisht as edhe një ligj bazë për referendumet nuk e kemi.

Ndaj dëmi që i sjell Presidenti, zhvlerësimit të institucionit të referendumit është shumë i madh, dhe në disa kuptime. Edhe sikur të kishim një ligj efikas institucioni i referendumit smund të përdorej me konotacion mashtrues. Për më tepër nga dikush si ky President që kurrë nuk ka bërë asgjë që kjo e drejtë elementare të aplikohet, ti hartohet një ligj dhe të njihet nga shqiptarët si e drejtë e mohuar.

Ai është bashkautor i kësaj shkelje flagrante, dhe pozita e tij është më e cilësuar se të tjerët që së paku heshtin, jo vetëm si një nga politikanët më të vjetër por edhe si President i cili po me Kushtetutë ka detyra të qarta ku merren inisiativa referendare nga shqiptarët. Presidenti aktual i shqiptarve po vërteton që nuk është për atë kostum, por as për atë të një intelektuali modest, pasi edhe një intelektual modest e di shumë mirë që Referendumi kurrësesi nuk mund të ngatërrohet me zgjedhjet parlamentare, pasi në rast se do ngatërroheshin e molepseshin me njëra tjetrën, nuk do kishim asgjë vecse një revolucion qilizëm kundër politikës imorale shqiptare, ku Presidenti do ish i pari kurban institucional.