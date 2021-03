Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama ka mbajtur një takim me intelektualë në qytetin e Durrësit për të folur për investimet e reja.

Rama është ndalur fillimisht tek inevstimi nga Emiratet e Bashkuara për transformimin e Portit të Durrësit të cilin e cilëson një epoke të re për Shqipërinë.

Ai thotë se sipas tij Porti i Durrësit do të jetë një nga më të mëdhenjtë në Mesdhe, teksa nga ato që i kanë thënë investitorët, do të jetë më i madhi në Mesdhe.

“Kemi lëvizur në disa pika për të parë nga afër disa zhvillime të rëndësishme ndërkohë që sot dua t’ju flas juve dhe përmes jush të gjithë atyre që janë pjesë e kësaj bashkësie në këtë bashki kaq të rënëdsishme të vendit për çfarë ne duhet, duam dhe do të bëjmë për Durrësin.

Investimi që presim të nisim në zemrën e Durrësit, është nga ata që ndryshojnë faqen e një vendi. Është investim që për shkak të volumit dhe të emrit të kompanisë, do të sjellë një zinxhir interesimesh të atij niveli për durrësit e gjithë Shqipërinë. Nuk mjafton të kesh një vend të bukur e të pasur në burime natyrore, një vend që ka traditë mikpritje siç e kemi ne për të mundur të sjellësh ata që ndryshojnë historinë e vendeve prej investimeve që bëjnë.

Mund të vuash siç kemi vuajtur ne nga paragjykimet e gjykimet e krijuara nga lajmet e këqija që janë përhapur për vite të tëra për vendin tonë, si rezultat i mosnjohjes dhe kontakteve që kanë pasur investitorët dhe kanë dalë të zhgënjyer. Ky investim që nis mes portit dhe pjesës ku fillon plazhi është faktikisht fillimi i një epoke të re, por dhe Shqipërinë. Është gur themeli i një tjetër stadi të zhvillimit të turizmit në Shqipëri. Porti i Durrësit është problem për qytetin Investitorët thonë do të jetë porti më i madh i Mesdheut, unë them një nga më të mëdhenjtë. Do të bëhet nga investitorë që kanë bërë nga investimet më fantastike të kësaj bote. Si porti i Dubait. Kjo është e ardhmja.”– tha Rama./ b.h