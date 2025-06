Lorenc Lala, 47 vjeç, u arrestua këtë javë nga policia britanike, pasi autoritetet shqiptare e lokalizuan në Mbretërinë e Bashkuar dhe lëshuan një urdhër-arresti për ekstradimin e tij, që të gjykohet në Shqipëri.

Ai dyshohet se ka organizuar pagesën prej 50 mijë eurosh (rreth 42 mijë paund) për vrasjen e Albi Bashaliut në vitin 2021, si hakmarrje për një vrasje të mëparshme të ndodhur në fshatin Gjocaj të Peqinit.

Mendohet se Lala u largua nga Shqipëria drejt Britanisë me bindjen se ishte një vend më i sigurt dhe jashtë juridiksionit të urdhrit evropian të arrestit. Që nga largimi i Britanisë nga BE, ajo nuk është më pjesë e sistemit të urdhër-arresteve evropiane.

“Një brez i ri shqiptarësh të përfshirë në krimin e organizuar dhe të kërkuar në Shqipëri, Itali, Greqi apo Gjermani, po hyjnë ilegalisht në Britani shumica përmes kamionëve,” tha një ekspert për krimin e organizuar shqiptar.

“Ata po e përdorin Mbretërinë e Bashkuar si një strehë të sigurt për t’iu shmangur urdhrave evropiane të arrestit që janë lëshuar kundër tyre.”

Sekretari i opozitës për punët e brendshme, Chris Philp, tha:

“Mbretëria e Bashkuar nuk mund të kthehet në një strehë për kriminelë të rrezikshëm. Duhet një përforcim i sigurisë kufitare për të parandaluar hyrjen e emigrantëve ilegalë dhe kriminelëve të rrezikshëm.”

“Jam i shqetësuar se ky i dyshuar shqiptar mund të përpiqet të përfitojë nga ligjet tona të dobëta për të drejtat e njeriut për të qëndruar këtu. Prandaj, duhet të shfuqizohet Akti për të Drejtat e Njeriut për çështjet e imigracionit.”

Lala u arrestua nga njësia e ekstradimit e Policisë Metropolitane dhe doli para gjykatës në Westminster, i akuzuar për komplot për të kryer vrasje në Shqipëri. Aktualisht ndodhet në paraburgim, ndërsa pritet një seancë tjetër në korrik, ndërkohë që Shqipëria po kërkon ekstradimin e tij.

Në një deklaratë zyrtare, Policia e Shtetit Shqiptar tha se ai ishte akuzuar në mungesë për “përfshirje në një vrasje për gjakmarrje, krijim kushtesh për kryerjen e vrasjes dhe anëtarësim në një grup të strukturuar kriminal.”

“Vrasja e Albi Bashaliut ndodhi në vitin 2021. Lorenc Lala ishte organizatori i saj, duke financuar të tjerët për ta kryer dhe duke krijuar kushtet për kryerjen e krimit. Ai ndihmoi gjithashtu autorin të largohej nga vendi i ngjarjes,” thuhet në deklaratë.

Pas vrasjes, Lala i njohur edhe me emrin e rremë Kristian Lala – u arratis nga Shqipëria dhe u fsheh në Britani. Vendndodhja e tij u zbulua falë bashkëpunimit mes policisë shqiptare dhe autoriteteve britanike.

Kreshnik Ajazi, drejtuesi i Prokurorisë në Elbasan, qyteti ku u hetua rasti, tha se zbardhja e çështjes erdhi pasi një anëtar i grupit kriminal vendosi të bashkëpunojë me policinë.

“Arrestimi i tij në Britani dhe mundësia e ekstradimit nga gjykatat britanike është një sukses i madh dhe tregon bashkëpunimin shumë të mirë mes autoriteteve tona në fushën e drejtësisë penale,” tha Ajazi.

Një zëdhënës i Ministrisë së Brendshme britanike deklaroi:

“Mbretëria e Bashkuar ka marrëveshje të gjera bashkëpunimi me agjencitë e zbatimit të ligjit në mbarë botën, përfshirë Shqipërinë, për të siguruar që askush që kërkon t’i shmanget drejtësisë të mos gjejë strehë të sigurt këtu.”

Një burim nga Ministria e Brendshme shtoi se Britania ka marrëveshje formale për ekstradimin me Shqipërinë. Para daljes nga BE, Britania operonte vetëm me urdhrin evropian të arrestit, i cili zbatohej vetëm për vendet anëtare të BE-së çka nuk përfshin Shqipërinë.

Gazeta The Telegraph raportoi në vitin 2023 se më shumë se 12,000 shqiptarë kishin kaluar Kanalin ilegalisht gjatë vitit 2022, duke çuar në një rritje të kriminalitetit. Vetëm në katër muajt e parë të atij viti, 80 emigrantë shqiptarë u dënuan me gjithsej 130 vite burg.

Një sërë marrëveshjesh mes Britanisë dhe Shqipërisë për të luftuar krimin dhe për të përshpejtuar dëbimet kanë bërë që numri i shqiptarëve që kalojnë Kanalin të bjerë në vetëm 630 gjatë vitit të kaluar./The Telegraph