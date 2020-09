Nga Ylli Pata

Përplasja e Edi Ramës me Dora Bakojanis dje në forumin e Athinës, i organizuar nga “The Economist”, duket se ishte një skenë që i shkonte për shtat kryeministrit grek Kyriakos Mitsotakis, i cili sapo ka nisur negociatat me Edi Ramën, në një atmosferë të nderë të luftës së deteve, ku po ndodh përplasja me Turqinë e Erdogan.

Dora Bakojanis është arikektja, firmosësja, ideuesja dhe përgatitësja e “Paktit të Ujrave” që u firmos në vitin 2009 me qeverinë e Sali Berishës në Shqipëri.

Ishte koha kur Greqia mbante Presidencën e radhës së OSBE-së.

Sot këtë Presidencë e mban Shqipëria dhe përballë saj ishte Edi Rama, kreu i kësaj Presidence dhe njeriu që ja ktheu në “nul”, ose që ndikoi ta kthejë në nul gjithë atë pakt, që për Dorën ishte “investimi i saj i jetës”.

Dora Bakojanis nuk është thjeshtë një ish-ministre e Jashtme e Greqisë, apo përfaqësuese e Nea Demokratia, që drejton qeverinë greke.

Ajo është motra e kryeministrit aktual të Greqisë, e si rrjedhim, është një kthim i asaj filozofie që Dora, si një diplomate e sprovuar në shërbim të vendit të saj, prodhoi marrëveshjen e detit mes Shqipërisë dhe Greqisë.

Dora Bakojanis dhe Kyriakos Mitsotakis janë fëmijët e Kostantinos Mitrotakis, kryeministrit të Greqisë në vitet ‘90, i cili ka mbështetur dhe hartuar një politikë agresive me Shqipërinë, që u vulos me një fushatë deregjistrimi të emigrantëve shqiptarë në Greqi, të cilët u vaftisën dhe ndryshuan identitetin vetëm e vetëm për të rritur numrin e “homogjenëve” grek në Shqipëri, i cili mbahet mend edhe për operacionet famëkeqe “Fshesa”, të dëbimit masiv të emigrantëve.

Dueli i Dorës me Edi Ramën dje u zhvillua për Erdoganin, për arsye se ky establishment në Greqi e shikon presidentin turk si autorin e rrëzimit të marrëveshjes me Shqipërinë.

Argument që është mbrojtur fort edhe nga ish-kryeministtri Sali Berisha për 11 vjet me radhë.

Edi Rama deklaroi në takim se nuk ka një qëndrim të Erdoganit dhe e mori përsipër vetë kërkesën për të rrëzuar marrëveshjen.

Ndërsa në takimin me emigrantët shqiptar në Athinë, deklaroi se Qeveria shqiptare nuk do të ndjekë logjikën e marrëveshjes së negocuar nga Ditmir Bushati me Greqinë, por një gjykim nga një pale e tretë, ose Gjykatë Ndërkombëtare.

Përse e ka thënë këtë kryeministri shqiptar? Duket hapur që me zërin e Dorës, pala greke ka bërë thuajse të qartë se ajo kërkon dokumentin e 2009-s në thelb.

Po mire, çfarë realisht ka negociuar Ditmir Bushati me Nikos Kotziasin, që mediat greke dje dhe sot e konsideruan një bazë për marrëveshjen e re?

Kjo duhet bërë transparente sa më parë.