Dita e 35-të e protestës në Tiranë ka përkuar këtë të shtunë me ditëlindjen e Kryeministrit Edi Rama, i cili shënon 62-vjetorin e lindjes.
Me këtë rast, shumë nga protestuesit kanë sjellë në shesh torta simbolike, në të cilat shkruhen mesazhe për kryeministrin Rama.
Në tortën e një qytetari shkruhet: “Populli të uron, jep dorëheqjen, merr dhe Saliun me vete”. Në një tortë tjetër shkruhet “Torta sot, dorëheqja nesër”, ndërsa një nga aktivistët tha se kjo do të jetë ditëlindja e fundit e tij si kryeministër.
Gjatë tubimit në Sheshin “Skënderbej”, protestuesit kanë vijuar me thirrje dhe slogane kundër qeverisë, ndërsa atmosfera është shoqëruar me pankarta dhe brohoritje të shumta.
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