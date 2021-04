Kreu i Partisë Bindja Demokratike, Astrit Patozi pranon se votimet e 25 prillit janë shprehje e vullnetit të popullit, e se pavarësisht rrethanave rezultati i ulët duhet pranuar. Megjithatë, Patozi deklaroi me bindje se Shqipëria po qeveriset keq dhe se ka nevojë për ndryshim. Bindja Demokratike do të vazhdojë atë që ai e konsideron udhëtim të bukur në politikë.

Por, Astrit Patozi beson se zgjedhjet e 25 prillit u zhvilluan në një situatë ku nuk mungoi tensioni.

“Zgjedhjet e 25 prillit u shenjuan nga thirrjet dhe hakërrimat për revansh, të cilat me sa duket e zbehën peshën e çdo zëri të arsyeshëm, duke e paracaktuar rezultatin.Kur dëgjuan kushtrimin për rrëmbime cfurqesh dhe sopatash, shqiptarët, me sa duket, menduan si gjënë e parë të ruanin kokën, ndaj edhe i ranë shkurt. Zgjodhën të mos ndëshkojnë ata, që kishin qeverisur keq, por më shumë ata që premtonin se do t’ua bënin si në Elbasan atyre që nuk u bindeshin. Dhe ndoshta, jo për meritë të tyre, fituan ata që i frikësonin më pak, ose më mirë ata që mund t’i ruanin nga ata të tjerët”, shkruan Patozi.