Presidenti i Polonisë, Andrzej Duda do t’u propozojë vendeve anëtare të NATO-s që të rrisin në 3% të prodhimit të brendshëm bruto, shpenzimet për mbrojtjen.

Një propozim i tillë pritet që presidenti polak ta hedhë për diskutim gjatë bisedimeve me presidentin e SHBA, Joe Biden, raporton “Bloomberg”.

Duda dhe kryeministri, Donald Tusk po udhëtojnë për në SHBA për t’u takuar të martën në Shtëpinë e Bardhë me Biden.

Polonia kërkon përforcim të prezencës së aleancës ushtarake në lindje për shkak të rrezikut që vjen nga lufta në Ukrainë.

Aktualisht, NATO ka vendosur një minumim prej 2% të prodhimit të brendshëm bruto që të gjitha vendet anëtare duhet të shpenzojnë për ushtrinë.

BREAKING: Bloomberg reports that Poland’s president will propose NATO member states ‘raise the minimum level of defense spending to 3% of economic output’ in his talks with President Biden.

— The Spectator Index (@spectatorindex) March 11, 2024