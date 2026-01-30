Agjencia e brendshme e spiunazhit e Rusisë ka gjasa të jetë përgjegjëse për sulmet kibernetike të kryera në fund të muajit të kaluar ndaj 30 impianteve polake të energjisë së rinovueshme, një firme prodhuese dhe një fabrike që furnizon me ngrohje gati 500 mijë klientë, thanë të premten zyrtarët polakë.
Një raport i Ekipit Polak të Reagimit Emergjent për Kompjuterët mbi incidentin, të cilin një ministër polak e quajti më të rëndin e këtij lloji në vite, ua atribuon sulmet një grupi hakerësh nga Shërbimi Federal i Sigurisë i Rusisë, i njohur me akronimin rus FSB.
“Vlen të theksohet se kjo periudhë përkoi me temperatura të ulëta dhe stuhi dëbore që prekën Poloninë, pak para natës së Vitit të Ri,” thuhej në raport, citon Reuters.
Qëllimi i sulmit rus ishte të shkatërronte në mënyrë të pakthyeshme të dhënat e ruajtura në pajisjet brenda impiantit të kombinuar të ngrohjes dhe energjisë, por softueri i sigurisë e bllokoi atë pjesë të sulmit, sipas raportit.
Analiza të tjera ia vënë gjithashtu fajin inteligjencës ushtarake ruse
Polonia thotë se infrastruktura e saj kritike është bërë objekt i një numri gjithnjë në rritje sulmesh kibernetike nga Rusia që kur filloi lufta në Ukrainë në shkurt 2022. Moska mohon rregullisht përgjegjësinë për aktivitete kibernetike keqdashëse.
Raporti e lidhi incidentin me një operacion hakerimi të FSB-së të ndjekur nën disa pseudonime, përfshirë “Berserk Bear” dhe “Dragonfly.” Një raport i FBI-së më 20 gusht 2025 i lidhi këto grupe me njësinë e specializuar Center 16 të FSB-së.
Ndërsa grupi historikisht ka pasur “interes të madh” në sektorin e energjisë dhe aftësi për të sulmuar pajisje industriale, “ky është aktiviteti i parë shkatërrues i përshkruar publikisht që i atribuohet këtij grupimi,” thanë zyrtarët polakë të sigurisë kibernetike, duke iu referuar grupit të FSB-së.
Vendimi i raportit për sulmet mbështet pjesërisht një analizë të pavarur të publikuar javën e kaluar nga studiuesit e firmës së sigurisë kibernetike ESET me bazë në Sllovaki.
ESET tha se malware i përfshirë në sulmin polak përkoi me operacione të mëparshme shkatërruese kibernetike të lidhura me Rusinë, por e lidhi atë me një njësi hakerimi të inteligjencës ushtarake ruse të njohur si Sandworm, jo me FSB-në. ESET publikoi një raport të dytë të premten duke zgjeruar analizën e saj mbi malware, i cili sërish e lidhi atë me Sandworm, megjithëse paralajmëroi se aspekte të tjera të operacionit mund të jenë kryer nga grupe të ndryshme hakerimi.
John Hultquist, analist kryesor në Google Threat Intelligence Group, tha të premten se nëse sulmi është vërtet Berserk Bear, aktiviteti përfaqëson një përshkallëzim nga depërtimi i objektivave për spiunazh afatgjatë drejt veprimeve dëmtuese.
“Ata kanë mjetet, pyetja gjithmonë ishte nëse kishin motivimin,” tha Hultquist. “Tani, potencialisht bazuar në këtë atributim, na është provuar se ata e kanë motivimin, gjë që na vendos në një situatë shumë më serioze.”
Hultquist tha se situata duhet të ngrejë shqetësime për sigurinë e Lojërave Olimpike Dimërore, të planifikuara të nisin më 6 shkurt.
“Rusia më parë ka tentuar të ndërpresë ceremonitë e hapjes së Lojërave Olimpike Dimërore, dhe ata ishin jashtëzakonisht aktivë gjatë lojërave të fundit verore,” tha Hultquist. “Sulmet kibernetike ndërprerëse janë një kërcënim shumë real.”
Leave a Reply