Trajtimi zero-tarifor i Kinës për 53 vende afrikane, pritet të krijojë mundësi të reja për eksportet dhe investimet në të gjithë kontinentin, thanë të enjten burime të brendshme të biznesit dhe zyrtarë nga Afrika Jugore.
Gjatë një seminari në rrjet, të organizuar së bashku nga Sekretariati i Komunitetit të Zhvillimit të Afrikës Jugore (KZAJ) dhe Këshilli i Biznesit i KZAJ-së me temën “Zhbllokimi i Tregtisë dhe Investimeve në KZAJ”, pjesëmarrësit diskutuan perspektivat e reja të tregtisë dhe investimeve, mes dinamikës ekonomike globale në ndryshim.
Khulekani Mathe, kryetar i Këshillit të Biznesit të KZAJ-së, tha se rajoni duhet të forcojë konkurrueshmërinë industriale, të thellojë integrimin rajonal dhe të krijojë kushte për rritje të qëndrueshme të tregtisë dhe investimeve.
Sipas Mathe-së, vendet e KZAJ-së duhet të harmonizojnë standardet, të reduktojnë barrierat tregtare dhe të lehtësojnë lëvizjen e mallrave, shërbimeve dhe investimeve përtej kufijve. Ai tha gjithashtu se integrimi më i fortë rajonal dhe zinxhirët e vlerave do të ishin thelbësor për maksimizimin e mundësive nën iniciativa të tilla si marrëveshja e partneritetit ekonomik Kinë-Afrikë.
Dhunraj Kassee, drejtor i zhvillimit industrial dhe tregtisë në Sekretariatin e KZAJ-së, bëri thirrje për krijimin e komiteteve kombëtare të zbatimit për të monitoruar progresin dhe sfidat që lidhen me marrëveshjet Kinë-Afrikë.
Ai tha se vendet afrikane duhet të shfrytëzojnë marrëveshjen e partneritetit ekonomik Kinë-Afrikë, për të forcuar kapacitetin industrial dhe konkurrueshmërinë, duke krijuar njëkohësisht më shumë mundësi për prodhuesit vendas për të zgjeruar eksportet.
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