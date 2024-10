Shqipëria hapi të martën në Luksemburg kapitujt e parë të negociatave për anëtarësimin e saj në Bashkimin Evropian.

Vendi ballkanik, të cilit iu dha statusi i kandidatit në vitin 2014, mbajti konferencën e parë të anëtarësimit me BE-në në korrik 2022, por hapja e grupit të parë shënon një hap të madh përpara për t’u bashkuar me bllokun.

Negociatat e së martës kishin për qëllim vlerësimin e përputhjes së Shqipërisë me kriteret e BE-së në fusha të politikave si funksionimi i institucioneve demokratike, gjyqësori dhe të drejtat themelore, kriteret ekonomike, prokurimi publik dhe kontrolli financiar.

“Për momentin jemi në rrugë me ide shumë të qarta, me një vullnet shumë të fortë dhe nuk ka dyshim se do të arrijmë atë që duhet të arrijmë, që është Shqipëria në BE deri në vitin 2030”, tha kryeministri Edi Rama.

Delegacioni i BE-së, i udhëhequr nga Ministri i Jashtëm i Hungarisë, Péter Szijjártó, në emër të presidencës hungareze të BE-së, e quajti gjithashtu konferencën një “piketa të rëndësishme” në proces.

Megjithatë, ka ende një rrugë të gjatë për të bërë, pasi bisedimet e pranimit mund të zgjasin për dekada, shkruan Politico.

Merrni Malin e Zi: vendi fqinj është shumë përpara në proces, por edhe pse ata hapën kapitullin e tyre të parë 12 vjet më parë, ata kanë ende 30 kapituj nga 33 për të mbyllur.

BE-ja tani ka vendosur standarde të përkohshme – veçanërisht në kapitujt e sundimit të ligjit – që duhet të përmbushen përpara se të ndërmerren hapat e ardhshëm në procesin e