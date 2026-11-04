Prezantimit të buxhetit për Ministrinë e Brendshme nuk mund t’i shpëtonte debati për protestat në Tiranë.
Ministri Ervin Demo, në mungesë të deputetëve demokratë, argumentoi ndryshimet në ligjin për tubimet, të cilat parashikojnë krijimin e një regjistri të zi dhe gjobitjen e personave që dëmtojnë pronën.
Demo paraqiti edhe shifrat e efektivëve të policisë që janë nën hetim për dhunën e ushtruar ndaj tyre. Ai tha se 59 efektivë janë nën hetim dhe AMP vijon verifikimet.
Në buxhetin e vitit të ardhshëm parashikohet rritje e pagave për efektivët e Policisë.
Një vëmendje të veçantë, Demo tha se do t’i kushtohet edhe projektit Smart City.
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