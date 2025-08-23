Policia e Kosovës ka zbuluar një parcelë me rreth 500 bimë të llojit kanabis sativa në një fshat të Gjilanit.
Sipas njoftimit zyrtar, bimët narkotike ishin të mbjella në katër sera, teksa në pranga janë vënë 3 kultivuesit.
Gjatë operacionit, policia ka sekuestruar armë, municione si dhe prova të tjera materiale që lidhen me kultivimin e bimëve narkotike.
Autoritetet kanë shkatërruar bimët narkotike, teksa vijojnë hetimet për gjetjen e personave të tjerë të përfshirë në këtë aktivitet kriminal.
