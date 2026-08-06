Policia ka dalë me njoftim zyrtar në lidhje me arrestimin e Sokol Hoxhës, autor i tre vrasjeve, i cili është deportuar nga Shtetet e Bashkuara drejt Shqipërisë.
Sipas Policisë së Shtetit, 51-vjeçari mbërriti mëngjesin e sotëm në Aeroportin e Rinasit, pas finalizimit të operacionit ndërkombëtar të koduar “Globi”. Hoxha ishte arrestuar në Ohio më 5 maj 2026, falë bashkëpunimit mes autoriteteve shqiptare, amerikane, britanike dhe belge.
Sokol Hoxha është dënuar në Shqipëri me 25 vite burg për vrasjen e dy vëllezërve në Patos në vitin 1997, ndërsa në Belgjikë është dënuar me burgim të përjetshëm për vrasjen e Brunilda Dervishit, një krim i kryer në Bruksel po në vitin 1997.
Në njoftimin e saj, Policia e Shtetit bën me dije se deportimi u realizua në bashkëpunim me Shërbimin e Sigurisë Diplomatike të Ambasadës Amerikane në Tiranë (DSS), Interpol Tiranën, Interpol Uashingtonin, Interpol Brukselin, Interpol Mançesterin, Marshallët Amerikanë dhe ICE-ERO.
Njoftimi i policisë
Deportohet në Shqipëri, një shtetas i dënuar për 3 vrasje në Shqipëri dhe në Belgjikë.
Si rezultat i bashkëpunimit të ngushtë ndërmjet Shërbimit të Sigurisë Diplomatike të Ambasadës Amerikane në Tiranë, Departamentit të Policisë Kriminale/Njësisë së Hetimeve të Përbashkëta, Interpol Tiranës, Interpol Uashingtonit, Interpol Mançesterit dhe Interpol Brukselit, në kuadër të operacionit të koduar “Globi”, u finalizua procedura për deportimin në Shqipëri, të shtetasit të arrestuar në Ohio, më datë 05.05.2026:
-Sokol Hoxha, 51 vjeç, lindur në Fier.
Ky shtetas, në vitin 2000, është dënuar nga Gjykata e Fierit, me 25 vjet burgim, për veprën penale “Vrasja”, kryer në bashkëpunim, pasi më datë 30.03.1997, në Patos, Fier, në bashkëpunim me shtetasin D. S., ka vrarë me armë zjarri, shtetasit H. B. dhe I. B. (vëllezër), për motive të dobëta.
Gjithashtu, në vitin 2010, është dënuar nga Gjykata e Brukselit, Belgjikë, me burgim të përjetshëm, për veprën penale “Vrasja me dashje”, pasi më datë 29.08.1997, ka vrarë me armë zjarri, në Bruksel, një shtetase shqiptare, të cilën më parë e kishte shfrytëzuar për prostitucion.
Deportimi i shtetasit Sokol Hoxha, mëngjesin e sotëm, rezultat i bashkepunimit te vazhdueshem ndërkombëtar policor ndërmjet hetuesve nga Njësia Speciale Policore e Departamentit të Policisë Kriminale (e njohur si Njësia e Përbashkët e Shërbimeve Investiguese), e cila punon ngushtë me Njësitë e Hetimeve Ndërkombëtare Kriminale DSS/OCIU në Ambasadën Amerikane në Tiranë, si dhe me Marshallët Amerikanë dhe me ICE-ERO në ShBA.
Policia e Shtetit është maksimalisht e angazhuar dhe e vendosur për të qëndruar përkrah partnerëve amerikanë për hetime të përbashkëta dhe në veçanti për rastet e shtetasve në kerkim që i fshihen sistemeve të drejtesise të të dyja vendeve.
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