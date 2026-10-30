Policia po heton vizitat e Andrew Mountbatten-Windsor, Jeffrey Epstein dhe Ghislaine Maxwell në Balmoral, rezidencën private mbretërore në Skoci, duke konfirmuar se kanë marrë informacione përkatëse.
Sipas Sky News, Policia e Skocisë njoftoi të premten se po zhvillohen hetime paraprake mbi praninë e tre personave në rezidencën mbretërore, megjithatë pa sqaruar natyrën e informacionit që po shqyrtojnë.
“Kemi marrë informacion dhe hetimet janë duke vazhduar, por ato janë ende në një fazë shumë të hershme”, tha një zëdhënës i Policisë së Skocisë.
“Të gjitha hetimet bazohen në prova, me nevojat e viktimave dhe të mbijetuarve në qendër”, shtoi ai, duke sqaruar se policia nuk do të publikojë detaje të mëtejshme ndërsa procesi është në vazhdim.
Rasti po tërheq vëmendje të re ndaj marrëdhënieve të Andrew Mountbatten-Windsor, vëllait të Mbretit Charles III, me Jeffrey Epstein dhe Ghislaine Maxwell.
Epstein, i cili ishte dënuar për krime seksuale, vdiq në vitin 2019 në një burg të Nju Jorkut, ndërsa Maxwell u dënua në vitin 2021 për rolin e saj në rekrutimin e vajzave të mitura për qëllime shfrytëzimi seksual.
Andrew ka mohuar vazhdimisht çdo shkelje në lidhje me Epstein. Deri më tani, autoritetet policore nuk kanë sqaruar natyrën e informacionit që po shqyrtojnë, as nuk kanë njoftuar ndonjë akuzë në kontekstin e këtij hetimi specifik.
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Burimi: Botë
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