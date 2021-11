Në emisionin “Stop” ka mbërritur një denoncim, ku thuhej se Policia Rrugore e Fierit përdor një automjet Golf 4 me targa AA 127 KG, duke ndryshuar ngjyrën dhe vënë logo të policisë.

Ky automjet përdoret për patrullim në aksin rrugor Fier-Tepelenë. Grupi i xhirimit i “Stop” ka udhëtuar nga Tirana drejt këtij aksi, për të verifikuar denoncimin.

Më në fund stafi e gjeti automjetin e shumëkërkuar duke patrulluar për shkelje të qytetarëve. Për këtë problem “Stop” pyeti dy policët që po bënin shërbimin me këtë makinë, por ata refuzuan të japin përgjigje, për pyetjen, se kujt i përket ky automjet.

“Nuk na lejohet që të japim informacion pa urdhrin e eprorit kështu që do të drejtoheni tek Drejtoria Vendore e Policisë Fier. Nuk kemi dijeni për këtë pjesë”, tha një prej policëve.

Sipas të dhënave, automjeti Golf 4 ngjyrë gri me targa AA 127 KG është në pronësi të shtetasit Judmir Vogli nga një fshat i Lushnjes dhe rezulton aktiv.

“Pretendohet që ky automjet të jetë i bllokuar, por përdoret në mënyrë të paligjshme nga Policia Rrugore e Fierit”, raportoi gazetari i “Stop”.

Gazetari tentoi të kontaktojë me shefin e Policisë Rrugore Fier, Klodian Çaushi, për ta pyetur për këtë skandal, por ai nuk u përgjigj.

“Pas shumë tentativash për të biseduar me shefin e Policisë Rrugore të Fierit zotin Klodian Çaushit patëm një komunikim nëpërmjet mesazheve ku na tregoi që duhet t’i drejtohemi zyrtarisht Drejtorisë Vendore të Policisë së Fierit. Meqë ai nuk donte që të jepte një koment për makinën që nuk i përket policisë, ne i drejtohemi publikisht dhe zyrtarisht Klodian Çaushit për ta pyetur: Makina, a ka kontrollin teknik të kryer? A ka siguracionin? Dhe në qoftë se ndodh ndonjë aksident me këtë automjet, atëherë ky shef i Policisë Rrugore, çfarë procedure do të ndjekë”, tha gazetari.

