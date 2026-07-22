Policia Rrugore ka vendosur 4 255 gjoba në 24 orët e fundit, gjatë një operacioni masiv për parandalimin e aksidenteve dhe rritjen e sigurisë rrugore.
Gjithashtu janë arrestuar 8 shoferë, nga të cilët 6 për drejtim mjeti në gjendje të dehur dhe 2 për drejtim pa leje drejtimi.
Policia Rrugore ka publikuar bilancin e kontrolleve të kryera gjatë 24 orëve të fundit në të gjithë vendin, me qëllim parandalimin e aksidenteve dhe rritjen e sigurisë rrugore.
“Gjatë 24 orëve të fundit, shërbimet e Policisë Rrugore në të gjithë vendin kanë intensifikuar kontrollet dhe monitorimet në akset rrugore, me qëllim parandalimin e sjelljeve të rrezikshme në timon dhe garantimin e një qarkullimi sa më të sigurt për të gjithë përdoruesit e rrugës. Si rezultat i kontrolleve, janë vendosur 4 255 masa administrative për shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor”, tha policia.
Shërbimet e saj kanë qenë të pranishme në akset kryesore, duke monitoruar sjelljet e rrezikshme në timon dhe duke ndërhyrë për të garantuar një qarkullim më të sigurt për të gjithë përdoruesit e rrugës.
“Gjatë monitorimeve janë evidentuar raste të shpejtësisë tej normave të lejuara, parkimeve të gabuara dhe shkeljeve të tjera që cenojnë sigurinë rrugore. Në zonat urbane janë vendosur 1 530 masa administrative për parkime të gabuara, ndërsa me përdorimin e mjeteve ngritëse të Policisë së Shtetit janë larguar automjetet e parkuara në korsitë e dedikuara dhe në trotuare, të cilat pengonin lëvizjen e lirë të qytetarëve. Në akset rrugore nacionale janë vendosur 1 331 masa administrative për tejkalim të shpejtësisë së lejuar, një nga faktorët kryesorë që ndikon në rëndimin e pasojave të aksidenteve rrugore”.
Një pjesë e madhe e tyre lidhet me parkimet e gabuara në zonat urbane, ku automjetet e parkuara në korsitë e dedikuara dhe trotuare janë larguar me mjetet ngritëse të Policisë së Shtetit, duke liruar hapësirat për lëvizjen e qytetarëve. Në akset nacionale, janë konstatuar raste të tejkalimit të shpejtësisë së lejuar, një nga faktorët kryesorë që ndikon në rëndimin e pasojave të aksidenteve.
Policia ka evidentuar edhe shkelje të tjera që cenojnë sigurinë rrugore. Janë konstatuar drejtues që nuk kanë vendosur kaskën mbrojtëse, të tjerë që nuk kanë përdorur rripin e sigurimit, si dhe raste të përdorimit të celularit gjatë drejtimit të automjetit. Po ashtu, janë regjistruar parakalime të gabuara, drejtim mjeti nën efektin e alkoolit, si dhe manovra të rrezikshme e krijim zhurmash në qendrat urbane.
“Në këtë kuadër, janë arrestuar 8 drejtues automjetesh, nga të cilët 6 për drejtim mjeti në gjendje të dehur dhe 2 për drejtim pa leje drejtimi. Ndërkohë, prezenca e Policisë Rrugore është shtuar në terren, veçanërisht në akset kombëtare dhe drejt zonave bregdetare e turistike, duke përdorur mjete inteligjente për monitorim më efikas.”
Policia Rrugore apelon për kujdes maksimal nga të gjithë drejtuesit e automjeteve, duke i ftuar ata të respektojnë rregullat e qarkullimit dhe të shmangin çdo sjellje që rrezikon jetën e tyre dhe të përdoruesve të tjerë të rrugës.
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