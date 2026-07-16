Një 31-vjeçar është arrestuar pasi u kap duke transportuar 4 armë zjarri tip pistoletë, të cilat dyshohet se do t’i shiteshin një grupi kriminal në Sarandë.
Sipas policisë, i riu i arrestuar është banues në Tiranë dhe rezulton me precedent të mëparshëm në fushën e narkotikëve.
Gjatë kontrollit të mjetit, në dyshemenë e tij u gjetën të fshehura 4 pistoleta, të cilat u sekuestruan së bashku me automjetin.
Nga hetimet paraprake dyshohet se armët janë trafikuar në Shqipëri në pjesë të ndryshme dhe më pas janë montuar, me qëllim shitjen e tyre te një grup kriminal në zonën e Sarandës.
Autoritetet thonë se vijon puna për identifikimin dhe vënien përpara përgjegjësisë penale të personave të tjerë që mund të jenë të përfshirë në këtë veprimtari kriminale.
Njoftimi i Policisë:
Transportonte 4 pistoleta, kapet në tunelin e Skërficës, dhe vihet në pranga 31-vjeçari (me precedent në fushën e narkotikëve). Nga hetimi dyshohet se armët janë trafikuar në pjesë dhe janë montuar në Shqipëri, për t’ia shitur një grupi kriminal në Sarandë.Sekuestrohen armët e zjarrit dhe automjeti që drejtonte i arrestuari, në dyshemenë e të cilit, ishin fshehur armët.
Shërbimet e Komisariatit të Policisë Sarandë, si rezultat i një hetimi me metoda speciale, kryer në drejtimin e Prokurorisë, me qëllim identifikimin dhe ndalimin e shtetasve, të cilët individualisht ose në grup, përbëjnë rrezik për kryerje të ngjarjeve kriminale dhe për sigurinë e qytetarëve, finalizuan në bashkëpunim me shërbimet e Njësisë së Sigurisë Publike, Njësia Fier, dhe me shërbimet e Drejtorisë së Forcës së Posaçme Operacionale të DPPSh-së, operacionin e koduar “Mekanizmi”.
Si rezultat i operacionit u arrestua në flagrancë shtetasi K. B., 31 vjeç, banues në Tiranë. Shërbimet e Policisë kanë mbajtur në vëzhgim automjetin që drejtonte 31-vjeçari dhe në tunelin e Skërficës kanë kryer ndalimin e tij. Nga kontrollet në automjet u gjetën të fshehura në dysheme, 4 armë zjarri (pistoleta) që dyshohet se janë trafikuar në Shqipëri, në pjesë, dhe janë montuar më pas, me qëllim shitjen një grupi kriminal në Sarandë.
Hetimi vijon me qëllim identifikimin dhe nxjerrjen përpara përgjegjësisë penale, të shtetasve të tjerë të përfshirë në këtë rast.Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme.
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