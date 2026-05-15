Policia e Shtetit ka bërë publike planin e masave për garantimin e mbarëvajtjes së aktivitetit ndërkombëtar sportiv “Turi Çiklistik i Shqipërisë 2026”, i cili do të zhvillohet në datat 18-22 maj në disa prej akseve kryesore të vendit.
Edicioni i 83-të i turit çiklistik do të organizohet në bashkëpunim me Federatën Shqiptare të Çiklizmit, Ministrinë e Turizmit, Kulturës dhe Sportit, Komitetin Olimpik Kombëtar Shqiptar dhe bashkitë përkatëse, ndërsa në garë do të marrin pjesë skuadra nga Shqipëria, vendet e Ballkanit dhe Europa.
Itinerari dhe akset që do të bllokohen
Etapa I – 18 maj 2026
Orari i bllokimit: 12:00
Sheshi “Skënderbej” – bulevardi “Zogu i Parë” – rruga “Dedë Gjo Luli” – rruga “Myslym Shyri” – bulevardi “Dëshmorët e Kombit” – rruga “Lekë Dukagjini” – rruga “Ibrahim Rugova” – bulevardi “Gjergj Fishta” – Unaza e Madhe – autostrada Tiranë–TEG–Thumanë–Milot–Rrëshen–Reps – kthimi për në Milot – finishi në Lezhë.
Etapa II – 19 maj 2026
Orari i bllokimit: 12:00
Lezhë – Vorë – Golem – Rrogozhinë – finishi në Elbasan.
Etapa III – 20 maj 2026
Orari i bllokimit: 12:00
Elbasan – Belsh – Kuçovë – Lushnjë – Unaza e Fierit – finishi në Vlorë.
Etapa IV – 21 maj 2026
Orari i bllokimit: 12:00
Vlorë – Tuneli i Llogarasë – Himarë – Kuç – Lepincë – Kotë – finishi në Vlorë.
Etapa V – 22 maj 2026
Orari i bllokimit: 10:00
Vlorë – Rrethrrotullimi i Lushnjës – finishi në Fier.
