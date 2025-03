Një debat i ashpër është zhvilluar në “Off the Record” mbrëmjen e djeshme mes deputetit demokrat Kreshnik Çollaku dhe gazetarit Ardit Rada për protestën për mbylljen e TikTok.

E teksa demokrati Çollaku komentoi një makinë luksoze që po përdor policia, duke e cilësuar si një sjellje gangsterësh, i menjëhershëm ishte reagimi i gazetarit i cili i kujtoi se dhe zyrtari i lartë i PD, Flamur Noka përdor një të ngjashme.

“Në kohën kur protesta mbaroi nga dera e kryeministrisë doli dhe një makinë Hammer luksoze me fenelina policie. Cila polici në Evropë pajis makinat me mega-Hammer, kjo është sjellje gangsterësh. Në republika gangsterësh policia bredh me Hamera. Është koncept gangsterësh. Në çfarë protokolli hyn kjo”, tha Çollaku.

“Po e ndiqja debatin në studio dhe më vjen keq që dy figura të PD të komentojnë që kur vjen puna ke Range i PD nuk ka rëndësi por po erdhi Hummer-i i qeverisë është shumë i rëndësishëm. Kur vjen ke sindikatat kanë Kalanë”, u përgjigj Rada.