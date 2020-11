Drejtoria e kufirit në Korçë ka njoftuar se nga pika kufitare e Kapshticës nuk do të lejohet as kalimi i kamionëve.

Autoritetet greke kanë njoftuar se pika kufitare e kalimit do të qëndrojë e mbyllur të paktën deri më datë 4 dhjetor.

Aty nuk do të lejohet kalimi i asnjë lloj automjeti për asnjë arsye. Përgjatë aksit rrugor Korçë-Kapshticë do të ketë prezencë të shtuar të policisë për të vëzhguar situatën.

Policia Kufitare u bën thirrje qytetarëve që të evitojnë udhëtimet drejt kësaj pike kalimi.

“Autoritetet e Policisë Greke, në bazë të një njoftimi zyrtar që i kanë dërguar Policisë Kufitare Kapshticë, sqarojnë se në zbatim të vendimit të qeverisë greke për marrjen e masave, mbi përballimin e situatës së krijuar për shkak të pandemisë COVID-19, prej datës 20.11.2020, ora 06:00 e mëngjesit, deri në datën 04.12.2020, Pika e Kalimit Kufitar Kapshticë, do të jetë e bllokuar dhe nuk do të lejohet lëvizja e këmbësorëve dhe e mjeteve (vetura, autobusa dhe kamiona) si në hyrje dhe në dalje të Greqisë. Policia Kufitare e Kapshticës, iu bën thirrje të gjithë qytetarëve që duan të udhëtojnë drejt Greqisë, që gjatë këtij harku kohor, të shmangin udhëtimin në drejtim të kësaj pike kalimi. Përgjatë aksit rrugor Korçë-Kapshticë, do të ketë forca policie të cilat do të mbikqyrin situatën dhe nuk do të lejojnë kalimin e mjeteve, në drejtim të Kapshticës“, thuhet në njoftim.