Një 44 vjeçar shqiptar banues në Civitanova Marche përfundoi në prangat e policisë, pasi u kap me lëndë narkotike.

Policia po kryente kontrolle të intensifikuara me rastin e festave. Përgjatë autostradës shtetërore në komunën Cupra Marittima, u vu re prania e një makine me motor të fuqishëm brenda së cilës ishte shqiptari me precedentë penalë. Gjatë kontrollit, shqiptari u nervozua dhe nuk ishte në gjendje të jepte sqarime për udhëtimin.

Gjatë operacioneve, brenda bagazhit të makinës, u gjetën dhe sekuestruan dy kuti që përmbajnë çanta të mbyllura me nxehtësi dhe çanta me lëndë narkotike të llojit marihuanë për një peshë totale prej 5, 275 kilogramë. Shqiptari u arrestua në pritje të seancës për të vërtetuar arrestimin në gjykatën e Fermos.

g.kosovari