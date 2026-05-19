Eksperti Faik Basha tha në Real Story se Policia e Shtetit mban pjesën kryesore të barrës së sigurisë, si institucioni me uniformë në terren, së bashku me strukturat e tjera lokale dhe qendrore. Sipas tij, policia ka nevojë për vetëpastrim dhe rotacion të drejtuesve, por këto ndryshime nuk sjellin automatikisht përmirësim të situatës së sigurisë.
“Policia është ajo që merr të gjithë barrën sepse është ajo që është me uniformë, edhe institucionet e tjera lokale dhe qendrore që kanë detyrat për mbrojtjen e territorit.
Policia ka nevojë për vetëpastrim, në polici bëhen rotacione, lëvizin shefat dhe drejtorët e policisë, ndërkohë që në aspektin e sigurisë asgjë nuk ndryshon. Policia nuk mjafton vetëm me atë që kanë ardhur nga jashtë, SKY dhe Enchro chat. Me Hitën në krye, do të ketë një seriozitet për pastrimin e strukturave. Vendi ynë e ka shumë të rëndësishme këtë”, tha Basha.
