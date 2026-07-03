Drejtoria e Krimit Ekonomik dhe Kibernerik në Policinë e Shtetit, goditi një tjetër rast të mashtrimit përmes skemave me call center, kësaj here në Shkodër.
Burime bëjnë me dije se për disa javë veprimtaria e paligjshme është hetuar për ta dokumentuar, ndërsa gjatë operacionit janë arrestuar 5 persona dhe mbi 15 të tjerë. Këta të fundit, kryesisht punonjës të call center që po hetohen në gjendje të lirë.
Skema e mashtrimit dyshohet të jetë e ngjashme me rastet e tjera, telefonata në drejtim të qytetarëve europian që u premtohen fitime të mëdha.
Gjatë operacionit, policia ka sekuestruar dhjetëra pajisje kompjuterike që përdoreshin për mashtrimin, përfshirë edhe aparate celularë, të cilët do të shërbejnë për dokumentimin e mashtrimit dhe hetime të tjera.
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