Policia britanike ka ndërmarrë një operacion të madh kundër pastrimit të parave, duke bastisur dhjetëra berberë turq dhe duke konfiskuar mbi 500,000 paund para të pista.

Pamjet nga kamerat e trupit tregojnë oficerët që thyejnë dyert e bizneseve të cilat, sipas autoriteteve, po përdoren gjithnjë e më shumë si fasadë për aktivitetet kriminale.

Gjatë operacionit të koduar “Machinize”, i zhvilluar muajin e kaluar, policia arrestoi shtatë persona dhe bastisi 33 berberë në zona të ndryshme të Mbretërisë së Bashkuar. Ky aksion u organizua nga Policia e West Mercia-s në bashkëpunim me Agjencinë Kombëtare të Krimit, Doganat, Zjarrfikësit, dhe Agjencinë e Imigracionit.

Brenda një viti nga nisja e operacionit, janë konfiskuar mbi 6 milionë paund pasuri kriminale.

Sipas Detektivit Dan Fenn, organizatat kriminale shfrytëzojnë bizneset me qarkullim të lartë kesh, siç janë berberët, për të maskuar burimin e të ardhurave të tyre të paligjshme. Ai theksoi se ky operacion dërgon një mesazh të qartë për rrjetet kriminale se aktivitetet e tyre nuk do të tolerohen.

Një pjesë e madhe e informacionit që çoi në bastisje erdhi nga qytetarët, të cilët raportuan dyshimet e tyre tek autoritetet.

Eksperti i drogave, Gary Carroll, i cili ka punuar mbi 10 vjet në zbatimin e ligjit, deklaroi se kriminelët shpesh kopjojnë njëri-tjetrin kur një metodë rezulton e suksesshme. Ai theksoi se berberët mbeten kryesisht një biznes i bazuar në para kesh, duke e bërë të lehtë fshehjen e të ardhurave ilegale. Gjithashtu, tregu i berberëve është i parregulluar dhe nuk i nënshtrohet kontrolleve të rrepta si restorantet apo bizneset ushqimore.

Shumë nga berberët që përdorin emrin “turk” janë në fakt të drejtuar nga kombësi të tjera, përfshirë kurdët dhe shqiptarët. Carroll theksoi gjithashtu lidhjen mes rritjes së këtyre bizneseve dhe trafikimit të heroinës nga Turqia dhe Azia.

Ndërkohë që berberët tradicionalë turq janë të njohur për shërbime cilësore si rruajtja me brisk dhe trajtimet me peshqir të ngrohtë, shqetësimet për përfshirjen e krimit të organizuar në këtë industri janë në rritje. Me numrin e berberhaneve që hapen çdo vit në Britani, autoritetet po e intensifikojnë luftën kundër pastrimit të parave dhe veprimtarive të tjera kriminale të fshehura pas këtyre bizneseve.