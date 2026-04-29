Policia e Burgjeve në Greqi kreu një operacion të koordinuar në Qendrën Speciale të Shëndetit Mendor për të Burgosurit në Korydallos, duke sjellë përsëri në plan të parë patologjitë kronike të burgjeve greke midis gjetjeve.
Bastisja u zhvillua në orët e para të së martës, më 28 prill 2026, me pjesëmarrjen e forcave nga Drejtoria për Luftimin e Krimit të Organizuar, dhe në veçanti Njësia e Kontrollit të Narkotikëve, me ndihmën e policisë financiare dhe ekipeve të inteligjencës operative.
Shtrirja e operacionit nuk ishte e rastësishme: autoritetet duket se kanë pasur indikacione për aktivitet të organizuar brenda repartit psikiatrik. Bastisjet u shtrinë në gjashtë qeli dhe njëmbëdhjetë të burgosur.
U sekuestruan gjithsej nëntë telefona celularë, dhjetë karta SIM dhe një kartë memorieje, ndërsa u gjetën edhe gjashtë gramë kanabis i papërpunuar, i shpërndarë në pako të improvizuara.
Fotografia plotësohet me arrestimin e një të burgosuri për posedim droge dhe telefonash celularë, ndërsa u ngritën akuza kundër tre të tjerëve për posedim të paligjshëm të pajisjeve telefonike.
Me interes të veçantë është fakti se midis të burgosurve të këtij seksioni të veçantë ka njerëz që në të kaluarën kishin qenë shumë në lajme, të cilët ndërsa ishin jashtë burgut nuk kishin… “asnjë shqetësim”.
“Konkretisht, një nga të burgosurit e spitalit psikiatrik ishte pronar i një stacioni të madh karburanti. Sipas autoriteteve, lindin pyetje nëse ky i burgosur i vazhdoi aktivitetet e tij nga brenda burgjeve, duke u dhënë urdhra bashkëpunëtorëve të tij që të vazhdonin aktivitetet e tyre”, informon media greke.
I burgosuri tjetër i spitalit psikiatrik ishte një ish-oficer i Rojës Bregdetare, i përfshirë në një rast të madh trafiku droge. Për momentin nuk ende asnjë raportim për ndonjë shqiptar të përfshirë në këtë kundravajtje.
Njoftimi i Policisë së Greqisë:
“Drejtoria për Luftimin e Krimit të Organizuar kreu një operacion dje në mëngjes, të martën, më 28 prill 2026, në Qendrën Speciale të Shëndetit Mendor për të Burgosurit në Koridhalos.
Konkretisht, oficerët e policisë nga Nën-Drejtoria e Narkotikëve, me ndihmën e oficerëve të policisë nga Nën-Drejtoria e Krimeve Ekonomike, si dhe Departamenti i Grupeve Operacionale të Nën-Drejtorisë së Inteligjencës dhe Veprimeve Speciale, kryen kontrolle në -6- qeli si dhe në -11- të burgosur.
Në këtë kontekst, u ngritën kallëzime penale kundër tre të burgosurve, të cilët u kapën me telefona celularë, ndërsa një i burgosur tjetër u arrestua pasi, përveç telefonave celularë, ai kishte në posedim edhe -6- gramë kanabis të papërpunuar.
Në total, gjatë hetimeve, u gjetën dhe u sekuestruan:
-6- gramë kanabis të papërpunuar, të ndarë në -2- pako najloni të improvizuara,
-9- telefona celularë,
-10- karta SIM, si dhe një kartë mini SD.
I arrestuari do të çohet te Prokurori i Gjykatës Penale të Pireut, ndërsa dosjet e formuara do t’u dorëzohen autoriteteve kompetente”.
