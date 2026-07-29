Një person është arrestuar në Francë pasi dyshohet se është paraqitur në mënyrë të rreme si psikolog dhe ka tentuar të përfitojë financiarisht nga banorët e evakuuar për shkak të zjarreve masive.
Sipas Policisë Kombëtare Franceze, personi kishte shkuar në qendrën e evakuimit në Parc des Expositions në Bordo, ku mijëra banorë të shqetësuar prisnin informacione për shtëpitë e tyre të lëna pas për shkak të katastrofës.
Ai u prezantua si psikolog vullnetar dhe u ofroi të prekurve seanca këshillimi me pagesë. Autoritetet thanë se bëhej fjalë për një person që shtirej si profesionist dhe synonte të mashtronte njerëzit në një moment të vështirë për ta.
I dyshuari është vënë në pranga dhe është dërguar në paraburgim, së bashku me dy persona të tjerë të arrestuar më herët për vjedhjen e furnizimeve ushqimore të destinuara për banorët e prekur nga zjarret.
Ndërkohë, forcat e policisë vijojnë të ruajnë zonat e prekura dhe qendrat e strehimit, me pika kontrolli të ngritura në zonat e evakuimit.
Në komunën Le Haillan, pranë Bordosë, një grua u ndalua pasi u gjet me një çantë me bizhuteri, mjete pune dhe sende të tjera, për të cilat nuk mundi të justifikonte origjinën. Ajo u arrestua nën dyshimin për mbajtje të sendeve të vjedhura.
Sipas autoriteteve franceze, që prej 6 korrikut janë arrestuar gjithsej 163 persona nën dyshimin për zjarrvënie, ndërsa 15 prej tyre lidhen me zjarret aktuale dhe janë ndaluar gjatë javës së fundit.
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