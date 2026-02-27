Policia e Shtetit ka nisur një aksion të befasishëm mbrëmjen e sotme në qytetin e Vlorës për kapjen e personave të shpallur në kërkim.
Bëhet me dije se kontrollet po ushtrohen në pikat e hyrjes të qytetit bregdetar, ku janë ndaluar dhe verifikuar automjetet që vinin nga autostrada Fier–Vlorë.
Mësohet se në terren janë të pranishme Forcat “Shqiponja”, patrullat e rendit si dhe Policia Rrugore, të cilat kanë ushtruar kontrolle ndaj drejtuesve të mjeteve .
Raportohet se janë ndaluar për verifikim disa automjete të dyshimta. Ende nuk ka një reagim zyrtar nga policia mbi këto kontrolle, ndërsa aksioni vijon.
