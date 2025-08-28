Policia ka zhvilluar në aksion në zonën e Shkozetit në Durrës., ku se janë shoqëruar disa persona me rrezikshmëri te larte, ndërsa dy prej tyre janë identifikuar.
Dy prej të ndaluarve janë Erald Mustafën dhe Arbi Haxhiu, emra të njohur për Policinë. Ata rezultojnë pjesë e grupeve kriminale, që veprojnë në qytetin e Durrësit.
Në operacion janë angazhuar një numër i lartë efektivësh policie nga sektorë të ndryshëm të Policisë së Durrësit. Operacioni vijon me qëllim goditjen e grupeve kriminale dhe rritjen e sigurisë.
