Policia e Shtetit ka bërë bilancin e aksioneve dhe kontrolleve të zhvilluara gjatë 24 orëve të fundit në të gjithë vendin, në kuadër të luftës kundër paligjshmërisë dhe rritjes së sigurisë publike e rrugore.
Sipas njoftimit zyrtar, janë kapur 3 persona të shpallur në kërkim kombëtar për vepra të ndryshme penale, ndërsa është finalizuar edhe një operacion për goditjen e krimeve mjedisore, ku janë arrestuar 2 persona dhe 1 tjetër është proceduar në gjendje të lirë.
Në fushën e narkotikëve, policia ka evidentuar 16 raste, me 16 persona të përfshirë. Prej tyre, 4 persona janë arrestuar, ndërsa 10 të tjerë janë proceduar në gjendje të lirë.
Për krimet kundër personit janë regjistruar 12 raste, ku 1 person është arrestuar, 10 janë proceduar dhe 1 tjetër është shpallur në kërkim.
Gjatë 24 orëve të fundit janë evidentuar edhe 6 raste të dhunës në familje, me 1 arrestim dhe 5 procedime në gjendje të lirë. Gjithashtu janë plotësuar 2 kërkesa për urdhër mbrojtjeje.
Policia ka arrestuar edhe 2 persona që kishin shkelur masën e sigurisë “arrest në shtëpi”, ndërsa 2 të tjerë janë proceduar për moszbatim të vendimeve gjyqësore.
Në fushën ekonomiko-financiare janë evidentuar 2 raste me 2 persona të proceduar, ndërsa për krimet kundër pronës janë regjistruar 6 raste. Një person është arrestuar për zjarrvënie, 4 të tjerë janë proceduar dhe vijon puna për kapjen e një autori të dyshuar për vjedhje.
Sa i përket krimeve mjedisore, janë evidentuar 3 raste, me 2 arrestime dhe 3 procedime për ndërtime pa leje dhe ndotje të mjedisit.
Në sektorin e qarkullimit rrugor janë arrestuar 3 persona dhe 3 të tjerë janë proceduar për drejtim mjeti në gjendje të dehur ose pa leje drejtimi.
Ndërkohë, Policia Kufitare ka proceduar 2 persona për kalim të paligjshëm të kufirit dhe 1 tjetër për posedim të një sasie të vogël kanabisi.
Në përfundim, Policia e Shtetit u ka bërë thirrje qytetarëve që të denoncojnë çdo rast paligjshmërie në numrin pa pagesë 112, duke garantuar anonimitet dhe reagim të menjëhershëm.
Leave a Reply