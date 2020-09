Një video e publikuar nga Daily Mail, e xhiruar në një trenin në Lime Street Station në Liverpool, tregon momentin kur një polic është zënë me një pasagjer.

Pasagjeri nuk mbante maskë dhe polici i kërkoi ta vendoste, por ai nuk pranoi për shkak të gjendjes së tij shëndetësore.

Pasagjerëve në transportin publik në Angli u kërkohet me ligj të mbajnë maskë, ndryshe do përballen me gjobë, vetëm nëse kanë një gjendje mjekësore e cila i pengon ata ta mbajnë.

Oficeri britanik këmbëngul që burri të vendosë maskën, ose ndryshe do largohet nga treni. Burri reziston duke i thënë: “Me ligj, ju nuk keni të drejtë të më prekni. Unë nuk mund të mbaj dot maskë, nuk ke pse më sfidon. Është kundër ligjit të më sfidosh”.

Oficeri e kap për krahu pasagjerin dhe përpiqet që ta zbresë nga treni. Burri sërish nuk pranon dhe oficeri thërret në radio kolegët e tij t’i vinin në ndihmë. Oficeri e kërcënon atë duke i thënë se do i hidhte piper në sy. Pasagjerët e tjerë nisën të protestonin kundër oficerit dhe po i kërkonin që ta lëshonte sepse ai nuk kishte asnjë faj, ai s’mund të mbante maskë për shkak të gjendjes së tij shëndetësore.

Polici arriti ta nënshtronte pasagjerin duke i hedhur piper në sy, e prangosi dhe e nxorri jashtë trenit. Pasagjerët e tjerë ishin të zemëruar me këtë gjest dhe e akuzuan oficerin si një njeri që ka abuzuar me pushtetin që i është dhënë dhe e kanë quajtur atë si një ngacmues.

/a.r