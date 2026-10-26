Analisti Ilir Demalia, i ftuar në studion e “Të paekspozuarit” ka dënuar dhunën e ushtruar gjatë protestave.
Ai theksoi se policët nuk janë armiq të vendit dhe kritikoi opozitën për mungesën e një dënimi të akteve të dhunës.
Demalia u shpreh se personat që kanë dëmtuar institucionet dhe bizneset duhet të ndëshkohen.
“Urim të shpejtë djalit që u plagos në sy, por edhe të gjithë të plagosurve të tjerë, si protestuesve, ashtu edhe efektivëve. Sepse policët nuk janë armiq të këtij vendi. Unë nuk kam parë në të gjithë vendet e Evropës që pedagogët dhe opozita të mos dënojnë dhunën. Vetëm studentë, Tirana sot ka 90 mijë. A kanë qenë në shesh 90 mijë njerëz? Jo, jo. Asnjë nga këta politikanë nuk dënon barbarinë. Duhen dënuar rëndë nga policia ata që thyejnë institucionet dhe bizneset. Që të djegim Shqipërinë, nuk mendoj se është e drejtë. Ka pasur dhunë nga policia, por ka pasur edhe dhunë të tmerrshme nga protestuesit që i quajnë studentë”, tha Demalia në Vizion Plus.
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