Policia e Serbisë përdori gaz lotsjellës dhe automjete për kontrollin e turmës të premten në mbrëmje në Beograd, për të shpërndarë protestuesit antiqeveritarë të cilët hodhën fishekzjarre dhe flakë të forta ndaj oficerëve të policisë, në atë që shihet si një përshkallëzim i madh i protestave nëntëmujore.
Protestuesit u mblodhën rreth orës 8 të mbrëmjes përpara ndërtesës së selisë së ushtrisë që u bombardua në vitin 1999 nga NATO. Disa orë më vonë ata filluan të hedhin flakë të forta ndaj oficerëve të policisë, shkruan A2.
Kontejnerët e mbeturinave u përmbysën dhe iu vunë flakë. Policia hodhi bombola gazi lotsjellës për të larguar protestuesit.
Protesta u mbajtën në disa qytete të tjera – Novi Sad, Nish, Kragujevac dhe Valjevo. Gaz lotsjellës u përdor edhe në Nish. Nuk kishte shifra zyrtare se sa njerëz u plagosën.
Vala e protestave në të gjithë Serbinë, vjen si pasojë e vdekjes së 16 personave kur një çati në një stacion hekurudhor të rinovuar në Novi Sad u shemb. Protestat kanë tronditur Presidentin Aleksandar Vuçiç dhe partinë e tij SNS. Protestat kanë qenë kryesisht paqësore deri të mërkurën në mbrëmje, kur 27 oficerë policie dhe rreth 80 civilë u plagosën në përleshje, dhe 47 persona u arrestuan.
“Çdo mbrëmje ne vendosim 3,000 policë në të gjithë Serbinë, ata po rrihen dhe po plagosen”, tha Vuçiç për RTS TV më herët të premten.
Protestuesit kanë fajësuar korrupsionin për katastrofën e stacionit hekurudhor të Novi Sadit dhe po kërkojnë zgjedhje të parakohshme me shpresën për të rrëzuar Vuçiçin dhe partinë e tij.
Studentët, grupet e opozitës dhe organet mbikëqyrëse kundër korrupsionit kanë akuzuar Vuçiçin dhe aleatët e tij për lidhje me krimin e organizuar, përdorimin e dhunës kundër rivalëve politikë dhe shtypjen e lirive të medias – akuza që ata i mohojnë.
