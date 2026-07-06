Presidenti i FIFA-s, Gianni Infantino, ka reaguar pas polemikave të krijuara rreth vendimit që i lejoi sulmuesit Folarin Balogun të luajë me Shtetet e Bashkuara në ndeshjen ndaj Belgjikës në fazën e 1/8 së finales të Kupës së Botës.
Çështja mori përmasa të mëdha pasi media të ndryshme raportuan se edhe presidenti i SHBA-së, Donald Trump, kishte ndërhyrë përmes një telefonate lidhur me rastin e Balogun.
Përmes një deklarate zyrtare, Infantino theksoi se organet disiplinore të FIFA-s veprojnë në mënyrë të pavarur dhe se asnjë ndërhyrje e jashtme nuk ndikon në vendimet e tyre.
Deklarata e plotë e Gianni Infantinos:
“Kam parë komentet e publikut lidhur me vendimin e Komisionit të Pavarur Disiplinor të FIFA-s për çështjen e Folarin Balogun dhe dëshiroj të ritheksoj një parim themelor të qeverisjes së FIFA-s.
Organet gjyqësore të FIFA-s janë të pavarura. Ato funksionojnë në mënyrë autonome, zbatojnë Kodin Disiplinor të FIFA-s dhe marrin vendime bazuar në rregulloret në fuqi dhe faktet konkrete që kanë përpara.
Pavarësia e tyre është thelbësore për besueshmërinë dhe integritetin e futbollit dhe kjo duhet të respektohet gjithmonë.
Po, unë diskutoj rregullisht çështje që lidhen me Kupën e Botës FIFA me Presidentin e Shteteve të Bashkuara dhe, për këtë rast, mora një telefonatë nga Presidenti Donald Trump, ashtu siç marr telefonata nga krerë shtetesh, zyrtarë qeveritarë, përfaqësues të futbollit dhe drejtues biznesesh nga e gjithë bota për shumë tema të ndryshme.
Gjatë bisedës sonë, i shpjegova se ekzistonte një proces ligjor në zhvillim, i cili i përkiste organeve të pavarura gjyqësore të FIFA-s dhe se çështja do të shqyrtohej në kohën e duhur nga institucionet kompetente.
Kështu funksionon sistemi i FIFA-s dhe ky është një parim që do ta respektoj gjithmonë. Vendimet e Komisionit Disiplinor të FIFA-s i lexoj vetëm pasi ato publikohen. Ndonjëherë më befasojnë. Ndonjëherë jam dakord me to dhe ndonjëherë jo.
Megjithatë, ajo që bëj gjithmonë është t’i respektoj këto vendime dhe autonominë e organeve që i marrin ato. Nëse personalisht na pëlqen apo jo një vendim, kjo është krejtësisht e parëndësishme.
Respektimi i institucioneve të pavarura dhe i sundimit të ligjit është ajo që mbron integritetin e garave tona dhe garanton besueshmërinë e FIFA-s në çdo moment.”
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