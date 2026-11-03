Kryeministri australian, Anthony Albanese, ka paralajmëruar se përshkallëzimi i polarizimit politik në mbarë botën po dobëson bashkëjetesën shoqërore dhe po shton presionin mbi institucionet demokratike.
Ai u bëri thirrje liderëve ndërkombëtarë të forcojnë mekanizmat e mbrojtjes së demokracisë dhe të garantojnë sigurinë e përfaqësuesve të zgjedhur.
Gjatë fjalës së tij në Takimin e Kryetarëve të Qeverive të Komonuelthit, që po zhvillohet në Saint John’s, Antigua dhe Barbuda, Albanese theksoi se përçarjet politike po ndikojnë drejtpërdrejt në funksionimin e proceseve demokratike.
“Polarizimi politik në mbarë botën po dobëson kohezionin shoqëror dhe po ushtron presion të shtuar mbi proceset demokratike”, deklaroi ai, sipas transkriptit të publikuar nga zyra e kryeministrit australian.
Albanese ngriti shqetësimin edhe për shtimin e kërcënimeve ndaj politikanëve, veçanërisht grave që mbajnë poste publike, duke paralajmëruar se disa prej këtyre rasteve përfundojnë në akte të rënda dhune dhe vrasje.
Në këtë kontekst, ai përmendi sulmin ndaj deputetes australiane Helen Haines, e cila pësoi dëmtime të rënda dhe vijon të jetë në gjendje kritike.
Më 19 tetor, 65-vjeçarja u godit nga një automjet jashtë zyrës së saj elektorale në Wangaratta, në shtetin Victoria. Si pasojë e plagëve të marra, mjekët u detyruan t’i amputonin të dyja këmbët.
Kryeministri australian e cilësoi këtë ngjarje si një tjetër dëshmi të nevojës urgjente për të garantuar mbrojtjen e përfaqësuesve të zgjedhur. Ai shprehu gjithashtu mbështetjen e Australisë për nismat e Komonuelthit që synojnë rritjen e sigurisë së politikanëve.
Gjatë fjalës së tij, Albanese u ndal edhe te situata ndërkombëtare, duke theksuar se luftërat në Ukrainë dhe Lindjen e Mesme po shkaktojnë pasoja shkatërruese për ekonominë globale.
Ai përsëriti qëndrimin e Australisë për përfundimin e luftës së Rusisë kundër Ukrainës, arritjen e një armëpushimi në Lindjen e Mesme dhe rihapjen e Ngushticës së Hormuzit, me qëllim garantimin e lirisë së lundrimit dhe rikthimin e tregtisë së lirë.
Albanese u bëri thirrje vendeve anëtare të Komonuelthit të bashkëpunojnë për të luftuar dezinformimin, ndërhyrjet në proceset zgjedhore dhe përdorimin e papërgjegjshëm të inteligjencës artificiale. Sipas tij, platformat dixhitale po kontribuojnë në thellimin e ndasive dhe nxitjen e dhunës.
Ai theksoi se Australia mbështet ruajtjen e kontrollit njerëzor mbi zhvillimin dhe përdorimin e inteligjencës artificiale, duke nënvizuar rëndësinë e një qasjeje të përgjegjshme ndaj teknologjisë.
Në përfundim, kryeministri australian kërkoi forcimin e bashkëpunimit ndërkombëtar për përballimin e ndryshimeve klimatike, me fokus të veçantë te mbrojtja e vendeve ishullore të Paqësorit, të cilat mbeten ndër më të rrezikuarat nga pasojat e krizës klimatike.
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