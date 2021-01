Eshtë i njohur fakti që kryeministri Rama replikon herë pas here replikon vete me qyetarët kritikë në Facebook. Një gjë të tillë e ka bërë edhe ditën e sotme ku teksa njëri prej tyre e ka kritikuar Ramën se është veshur me xhup të markës “Moncler”që është një markë e sjhtrenjtë veshjsh, kryeministri Rama nga ana tjetër e ka qartësuar qytetarin duke i th=në senë fakt ishte nje xhup i Manchester Cityt dhe jo i i markës që ky qytetar pretendon.

Më tej kryeministri Rama ironizon dh përfaqësuesit e opozitës duke thënë se Palokës që Adidasin Y3 e kishte bërë fletë rrufe me Yamamoto.