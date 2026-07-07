Nëna e 17-vjeçares së dhunuar një muaj më parë në Fier nga tre adoleshente ka folur për mediat, dhe ka rrëfyer gjendjen e vajzës së aj. Nëna ka tregaur se vajza është në gjendje të rëndë, dhe vazhdimisht ndihet e frikësuar.
“Po vijnë. Do më rrahin”, këto janë fjalët që 17-vjeçarja ju ka përsëritur vazhdimisht familjarëve të saj.
Nëna e vajzës ka rrëfyer se vajza atë ditë kishte ikur në spital pasi ishte dhunuar por nuk ka treguar se çfarë ka ndodhur.
“Kam një muaj që nuk vë gjumë në sy. E çova gocën në kurs në Fier për parukiere. Si gjithmonë e prisja të vinte në shtëpi. Prisja, prisja, më erdhi një telefonatë që vajza është në spitalin e Fierit. Kishte vajtur në spital por nuk kishte treguar çfarë kishte ndodhur”, tregoi nëna e vajzës për “Vizion plus”.
Më tej gruaja ka treguar se në kontaktin e parë me vajzën ajo ka tentuar ta fshehë ngjarjen, pasi i ka thënë se nuk ndidhej mirë prandaj shkoi në spital edhe pse dukshëm kishte shenja në fytyrë.
“Vetëm pasi u bë ngjarja publike, vajza më tregoi se më dhunuan tre goca”, rrëfeu gruaja.
Ndërkohë vajza ju ka rrëfyer prindërve se ajo kishte shkuar me vajzat e tjera pasi ato i kishin premtuar se do t’i bënin një surprizë.
Më herët nëna e një prej vajzave dhunuese ka treguar se vajza e saj vuan nga probleme të shëndetit mendor.
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